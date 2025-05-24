Власти Балтийского округа показали надводный дрон для спасения утопающих (видео)

Все новости по теме: Пляжный вопрос

Спасатели Балтийского округа провели испытания нового беспилотного надводного аппарата, который способен вытащить из воды одновременно трех человек. Как сообщает администрация муниципалитета, его грузоподъемность составляет 250 кг при скорости 12 км в час.

На центральном пляже спасатели сымитировали ситуацию утопления и с помощью пульта отправили дрон к «условно терпящему бедствие». Аппарату хватило полторы минуты, чтобы дистанционно вытащить из воды и доставить на берег пострадавшего человека.

Видео: администрация Балтийского округа

Власти округа также напомнили, что этим летом на пляжах Балтийска ожидается рост туристического потока, в связи с чем увеличиваются риски несчастных случаев на воде. В предстоящий купальный сезон на побережье будут работать 24 матроса-спасателя. Кроме того, будут открыты четыре спасательных поста в районе памятника Елизаветы и на городских пляжах на ул. Чехова, Гвардейском бульваре и на Балтийской косе.

Помимо прочего, для дополнительного обеспечения безопасности на побережье от района Мечникова до Витланда власти пообещали летом закупить мобильный спасательный пост.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter