Власти Балтийского округа показали надводный дрон для спасения утопающих (видео)

Спасатели Балтийского округа провели испытания нового беспилотного надводного аппарата, который способен вытащить из воды одновременно трех человек. Как сообщает администрация муниципалитета, его грузоподъемность составляет 250 кг при скорости 12 км в час.

На центральном пляже спасатели сымитировали ситуацию утопления и с помощью пульта отправили дрон к «условно терпящему бедствие». Аппарату хватило полторы минуты, чтобы дистанционно вытащить из воды и доставить на берег пострадавшего человека.

Видео: администрация Балтийского округа

Власти округа также напомнили, что этим летом на пляжах Балтийска ожидается рост туристического потока, в связи с чем увеличиваются риски несчастных случаев на воде. В предстоящий купальный сезон на побережье будут работать 24 матроса-спасателя. Кроме того, будут открыты четыре спасательных поста в районе памятника Елизаветы и на городских пляжах на ул. Чехова, Гвардейском бульваре и на Балтийской косе.

Помимо прочего, для дополнительного обеспечения безопасности на побережье от района Мечникова до Витланда власти пообещали летом закупить мобильный спасательный пост.