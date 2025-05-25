Построенный в Правдинске променад оказался слишком далёким от воды

Результаты благоустройства набережной Мельничного пруда в Правдинске, по которым власти отчитались ещё в 2021 году, не устраивают жителей. О том, что уровень воды в пруду упал, из-за чего променад оказался удалённым от водной глади (впрочем, он удалён и от демонстрировавшихся эскизов), губернатору Алексею Беспрозванных во время встречи с населением сообщил один из горожан.

Мужчина рассказал, что уже обращался в сентябре 2024 года по поводу этой проблемы к заместителю председателя правительства Калининградской области Александру Рольбинову, однако получил на своё заявление отписку.

«Я прошу, чтобы в нашем муниципалитете организовали круглый стол со специалистами по этой проблеме. Мы предлагаем немножко поднять уровень воды. Там есть возможность сделать это на 80 сантиметров. Это нужно, чтобы внешний вид был нормальным», — сообщил житель.

Когда губернатор обратился к Александру Рольбинову, чтобы тот повторно принял документы от заявителя, чиновник сделал вид, что этой проблемой должен заниматься не он.

«Александр Семёнович, вы куда рукой-то машете? — сделал замечание подчинённому Беспрозванных. — Гидротехнические сооружения в вашей зоне ответственности! Позовите коллег, проведите совещание и подготовьте мне предложения».

Напомним, что муниципалитет наряду с Черняховском, Багратионовском и Неманом стал победителем конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Однако работы в Правдинске затянулись, и подрядчики не смогли уложиться в срок.

Проект, с которым город победил в конкурсе, назвали «Средневековый город-парк». Общая стоимость работ оценивалась в 83 миллиона рублей, из них порядка 16 миллионов — внебюджетные источники. Основное благоустройство выполняла компания «Эко-блок № 345», с которой заключили договор на 44,8 миллиона рублей. Второй контракт — на реконструкцию здания хранилища под административно-торговые помещения и общественные туалеты — заключили с компанией «Мириам» (цена — 19 миллионов рублей).