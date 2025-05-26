В Госдуму внесли проект о ежемесячных выплатах домохозяйкам

Законопроект «О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего хозяйства» внесли в Госдуму. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на думскую базу.

Установить выплату в размере прожиточного минимума предложили депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым и сенатором Еленой Афанасьевой. Согласно проекту, право на получение имеют трудоспособные, но неработающие граждане РФ, занимающиеся «исключительно ведением домашнего хозяйства». В законопроекте перечислили обязанности: приготовление пищи, стирка, глаженье, шитье, вязание, уход за одеждой и обувью, уборка квартиры. В перечень вошли и уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами и престарелыми родителями.

Одним из обязательных пунктов на получение выплаты является размер дохода семьи, который не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода включаются супруг, несовершеннолетние дети и проживающие совместно с ними родители, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе.

Проект разработан, как указано в пояснительной записке, «в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и её роли в современном российском обществе». Ввести его в силу предлагается с 1 января 2026 года.