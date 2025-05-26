«Водоканал»: котельная на П. Морозова на две недели останавливается на профилактику

Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Во вторник, 27 мая, котельная по ул. П. Морозова, 5б, в Калининграде будет остановлена на плановый ремонт, который продлится по 9 июня. Об этом сообщает «Водоканал».

Отключение горячего водоснабжения затронет потребителей по следующим адресам: Киевская, 82-84, 86, 88-90, 96-98, 95-101, 101а,103-109, 111-119; П. Морозова, 1-3, 5-7, 5а, 7а, 9-11, 13-15, 17-27, 29-31, 32; Тобольская, 2: Книжная, 1а, 2а-б, 2-6.

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой», — напоминают в «Водоканале».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter