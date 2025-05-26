«Водоканал»: котельная на П. Морозова на две недели останавливается на профилактику

Во вторник, 27 мая, котельная по ул. П. Морозова, 5б, в Калининграде будет остановлена на плановый ремонт, который продлится по 9 июня. Об этом сообщает «Водоканал».

Отключение горячего водоснабжения затронет потребителей по следующим адресам: Киевская, 82-84, 86, 88-90, 96-98, 95-101, 101а,103-109, 111-119; П. Морозова, 1-3, 5-7, 5а, 7а, 9-11, 13-15, 17-27, 29-31, 32; Тобольская, 2: Книжная, 1а, 2а-б, 2-6.

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой», — напоминают в «Водоканале».