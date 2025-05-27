Нацпарк «Куршская коса» намерен приспособить ряд своих объектов для инвалидов

Национальный парк «Куршская коса» победил в конкурсе «Особые территории для особых людей» фонда «Красивые дети в красивом мире». О том, что проект нацпарка вошёл в пятёрку лучших проектов, разработанных сотрудниками заповедников и национальных парков, сообщила пресс-служба «Куршской косы».

«В соответствии с условиями конкурса в течение года на экотропе „Королевский бор“ будет модернизирована обзорная площадка с пандусом с видом на Балтийское море и приобретены мобильные дорожки для передвижения по пляжу, шезлонги, — рассказали в пресс-службе. — Также планируется разработать методические пособия тематических занятий, посвящённых геологии Куршской косы, растительному и животному миру Балтийского моря. Занятия будут адаптированы для детей с задержкой психического развития, нарушением интеллекта, расстройством поведения и общения».

Сотрудникам национального парка предстоит провести не менее 20 занятий для 250 детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, нарушением интеллекта, расстройством поведения и общения, а также экскурсии для взрослых, передвигающихся на инвалидных колясках (в их числе участники СВО, проходящие реабилитацию в Калининградской области).

Бюджет проекта — 1,4 миллиона рублей при софинансировании нацпарка.