Четыре округа региона не подали заявку на получение санэпидзаключения по пляжам

Четыре муниципалитета Калининградской области не подали заявления на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы пляжей на своей территории. Об этом во время заседания правительства региона заявила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Главный санитарный врач области обратила внимание, что скоро в регионе начнётся купальный сезон. К его старту все пляжи должны получить санэпидзаключение.

«К сожалению, в Правдинском, Мамоновском, Багратионовском и Краснознаменском районах соответствующие заявления даже на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы ещё до сих пор не подали. Из чего мы делаем вывод, что пляжи, скорее всего, не готовы к купальному сезону», — заявила Бабура.

Представители администраций названных муниципалитетов пообещали губернатору провести экспертизу в ближайшее время. Рассказать, " в чём проблема«, Беспрозванных попросил главу администрации Правдинска Владимира Устинова. Тот заверил, что у районных властей «не было ни разу срывов и в этом году тоже не будет». По его словам, сейчас в муниципалитете ведётся обучение спасателей. Заявление на получение санэпидзаключения там планируют подать «в ближайшее время».

«Речь идет о том, что мы должны исследовать пробы песка и воды, и это занимает определенное время, не менее пяти дней. Поэтому все остальные муниципальные образования это сделали ровно в те сроки, которые были определены. А вы почему-то считаете, что это как-то можно сделать позже», — обратилась к Устинову Бабура.

«Значит, в кратчайший срок подать все необходимые документы для того, чтобы привести в порядок все пляжи и обеспечить готовность к купальному сезону», — продолжил после неё Беспрозванных.

Замглавы администрации Мамоновского округа Анна Пушкина пояснила, что местные власти подали заявление как раз в день заседания, 27 мая. Врио главы администрации Багратионовска Татьяна Филатова заявила, что её подопечные подадут заявление «в ближайшие два дня». Губернатор ответил ей, что власти округа «даже до 2 [июня] не успеют» получить заключение. Дмитрий Чубарев оправдал срыв сроком «новым человеком», которому нужна «разбежка: неделя туда-сюда». Беспрозванных не посчитал нового сотрудника поводом для срыва сроков.

«Это же не просто подали заявление, и вам раз и открыли. Важно обеспечить всю необходимую работу, безопасную работу этих пляжей. Для чего мы проводили все совещания с МЧС и со всеми заинтересованными службами? Я ставил задачу о том, чтобы оперативно все эти вопросы были решены. Если вы это делаете параллельно, подайте заявление и делайте параллельно, что тоже не очень, так сказать. Надо сначала работу выполнить. <...> Сегодня все четыре муниципалитета до конца дня [должны] отчитаться о подаче необходимых документов», — заключил глава Калининградской области.