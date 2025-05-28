КЖД: сезонный поезд из Калининграда в Челябинск начнёт курсировать со 2 июня

Сезонный пассажирский поезд из Калининграда в Челябинск начнёт курсировать со 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.
Сообщение продлится до 15 сентября 2025 года. Из Калининграда состав будет отправляться в 09:55 по понедельникам. Поезд проследует через Смоленск, Тулу, Пензу, Самару и Уфу. Прибытие в Челябинск запланировано по четвергам в 06:18. Время в пути составит 2 дня 17 часов и 23 минуты. Обратно поезд будет отпарвляться по четвергам в 19:35 и прибывать в Калининград в воскресенье в 13:25.
«Продажа билетов на поезда дальнего следования Калининградского направления открыта за 90 суток до даты отправления. Получить всю актуальную информацию и оформить проездные документы можно в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“, на официальном сайте ОАО „РЖД“, в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО „РЖД“: