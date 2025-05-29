Верховный суд разрешил покидать место ДТП с условием фиксации обстоятельств аварии

Верховный суд России разрешил покидать место ДТП с условием предварительной фиксации обстоятельств аварии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Всё началось после того, как один из районных судов Москвы в 2024 году признал женщину виновной в оставлении места дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на Ленинском проспекте столицы. Водительница отогнала автомобиль на дублёр, чтобы не создавать помех для движения других машин. Её действия квалифицировали по ч. 2 ст. 12.27 КоАП и лишили водительских прав. Она подала несколько апелляций, однако все жалобы были отклонены.

«Верховный суд не согласился с выводами предыдущих инстанций, указав, что перемещение автомобиля при условии предварительной фиксации обстоятельств аварии допускается в соответствии с правилами дорожного движения. Также суд учел отсутствие умысла скрыться с места происшествия и отметил, что действия водителя соответствовали требованиям пункта 2.6.1 ПДД», — сообщило информагентство.