В России заработал лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счёта

В России с 30 мая начал действовать лимит в 100 тысяч рублей для денежных переводов без открытия банковского счёта. Об этом сообщает ТАСС.



Соответствующий закон был принят в мае 2024 года. Срок вступления в силу был прописан с отсрочкой в один год.

Отмечается, что речь идёт о переводе средств без открытия счёта, в том числе с помощью электронных кошельков, осуществляемом при упрощенной идентификации. Ранее такие переводы не ограничивались по сумме.

Упрощенная идентификация предполагает только предоставление паспортных данных. Это, как и ранее, требуется при переводах от 15 тысяч рублей. Новые нормы предусматривают, что при разовых переводах от 100 тысяч рублей или эквивалентной суммы в иностранной валюте банки обязаны будут проводить уже полную идентификацию человека.