Горвласти сообщили о переезде специального отдела ЗАГС с проспекта Победы

Горвласти сообщили о переезде специального отдела ЗАГС с проспекта Победы
Здание на улице Карла Маркса, 43. Фото: администрация Калининграда
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Специальный отдел ЗАГС переехал с проспекта Победы, 58, на улицу Карла Маркса, 43. Об этом сообщила администрация Калининграда.

«Специальный отдел ЗАГС администрации городского округа „Город Калининград“ переехал с пр. Победы, 58 на ул. Карла Маркса, 43. Режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Прием граждан: понедельник-среда, пятница с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:30. Выходной день: суббота, воскресенье», — отметили городские власти.

В комментариях на странице «ВКонтакте» администрация пояснила, что в здании на улице Карла Маркса освободилось помещение. Решение перевести отдел туда связано с более удобной доступностью для населения. При этом здание на проспекте Победы займёт одно из учреждений.

«Пока ещё не решили, какая из муниципальных служб туда переедет. Просто на К. Маркса освободилось помещение, поэтому было решено перевезти спецЗАГС туда, так как в том районе лучше доступность организации для населения», — пояснила администрация Калининграда.

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