На капремонт транспортного узла в центре Калининграда выделили 26,6 млн рублей

На капремонт транспортного узла в центре Калининграда выделили 26,6 млн рублей
Изображение: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

На капитальный ремонт транспортного узла в центре Калининграда выделили 26,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале областного Центра торгов.

Полное наименование планируемой закупки — «Работы по объекту: „Капитальный ремонт транспортного узла по ул. Д. Донского — ул. Ген. -фельдм. Румянцева в г. Калининграде“». Заказчиком является МКУ ГДСР, подведомственное администрации города.

Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. На работы готовы потратить до 26,6 млн рублей. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе на момент публикации новости не известна.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter