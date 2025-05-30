На капремонт транспортного узла в центре Калининграда выделили 26,6 млн рублей

На капитальный ремонт транспортного узла в центре Калининграда выделили 26,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале областного Центра торгов.

Полное наименование планируемой закупки — «Работы по объекту: „Капитальный ремонт транспортного узла по ул. Д. Донского — ул. Ген. -фельдм. Румянцева в г. Калининграде“». Заказчиком является МКУ ГДСР, подведомственное администрации города.

Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. На работы готовы потратить до 26,6 млн рублей. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе на момент публикации новости не известна.