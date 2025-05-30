Калининградстат: в 2024-м в летних лагерях отдохнуло рекордное количество детей

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В прошлом году на отдыхе в летних лагерях Калининградской области находилось максимальное число детей за десятилетие — 47 031. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе.

«В 2020 году значительное влияние на работы летних лагерей оказало позднее начало смен и другие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Количество детей, отдыхавших в летних лагерях во всех сменах, сократилось тогда до 30 482 человек. В 2019 году в летних лагерях отдохнуло 43 775 детей», — добавил Калининградстат. В 2021-м в детских лагерях отдыхали 40 809 человек, в 2022-м — 44 287, а в 2023-м — 46 085. 

Отмечается, что в прошлом году сократилось количество детей-инвалидов, отдыхающих в лагерях. Если в 2023-м их было 334, то в 2024-м — 307. 

Численность сотрудников в детских оздоровительных организациях за десятилетие увеличилось на 33% — с 3 837 человек в 2014 году до 5 102 в 2024-м. При этом вожатых и педагогических работников стало больше на 60% — с 2 719 человек до 4 351.

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