СМИ: большинство опрошенных россиян хотело бы обновления государственных элит

Большинство опрошенных россиян хотело бы обновления государственных элит. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на выступление руководителя Департамента политических исследований ВЦИОМа Михаила Мамонова на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

Он отметил, что запрос на обновление управленческой элиты среди россиян выражен однозначно. Так, к приходу новых управленцев во власть положительно относится 61% опрошенных. При этом, по словам Мамонова, новые управленцы должны обладать определёнными качествами.

Самыми востребованными качествами, по мнению россиян являются честность и забота о народе, набравшие 34% и 21% соответственно. Эксперт продолжил, что желания респондентов укладываются в пять групп основных характеристик: честность и порядочность, профессионализм и ответственность, близость к людям, патриотизм, компетентность.

Россияне также рассказали, насколько они осведомлены о действующих в стране кадровых программах. Мамонов отметил, что о «Лидерах России» знают 55% опрошенных, о «Времени Героев» — 70%, при этом к последней положительно относятся 69%. Социолог заявил, что это отношение продиктовано именно желаниями граждан «в части обновления элит». К назначению участников СВО на посты различного уровня положительно. Противников такой идеи — всего 15%. За второй вариант ответа, по словам Мамонова, голосовали те, «кто сегодня недовольны властью».