В Черняховском округе ликвидировали две несанкционированные свалки

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На ул. Калининградской в Черняховске и в пос. Междуречье вблизи мемориала, посвящённому Гросс-Егерсдорфскому сражению, ликвидировали несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Прокуратура Черняховска провела проверку по информации в Интернете о несанкционированном размещении отходов на территории городского округа. Установлено, что во дворе многоквартирного дома по ул. Калининградская в Черняховске незаконно складированы строительные отходы. Кроме того, ещё одну свалка, состоящая из отработанных автомобильных покрышек, выявили в пос. Междуречье вблизи мемориала.

Прокурор города внес представление в адрес администрации муниципального округа. После вмешательства прокуратуры отходы были вывезены, а территория приведена в надлежащее состояние.

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