Суд отправил в колонию мужчину, изнасиловавшего малолетнюю сестру своей жены

Суд отправил в колонию мужчину, изнасиловавшего малолетнюю сестру своей жены
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Багратионовский районный суд отправил в колонию мужчину, изнасиловавшего малолетнюю сестру своей жены. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в июле-сентябре 2018 года. Отмечается, что подсудимый, находясь по месту своего жительства, изнасиловал и совершил действия сексуального характера в отношении не достигшей 14-летнего возраста сестры своей жены. На заседании мужчина вину не признал. По его мнению, его оговорили из-за конфликта в семье и обиды ребёнка на наказания. При этом, по сообщению суда, его виновность подтвердили показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертов и др. Суд квалифицировал действия обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ — изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, и по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, подразумевающего иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

«Приговором Багратионовского районного суда по совокупности преступлений В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 850 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

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