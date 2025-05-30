Городские власти выделили 11,5 млн рублей на установку четырёх светофоров на территории Калининграда. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на сайте «РТС Тендер».

Регуляторы необходимо установить на пешеходных переходах на пересечении ул. Генерала Челнокова — ул. Юрия Маточкина, ул. Горького — ул. Ивана Сусанина, а также на пр. Победы, 78, и ул. Невского, 178. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней. Самый дорогой светофорный объект будет установлен на пересечении Челнокова и Маточкина. На него потратят до 5,9 млн рублей.

Итого на все четыре объекта власти готовы выделить 11,5 млн рублей. Подрядчика планируется определить 12 июня. Заказчиком работ является МКУ ГДСР.