СК начал проверку жалоб жителей дома на Трибуца на аварийное состояние фасада

Следственный комитет начал проверку жалоб жителей многоквартирного дома на набережной Адмирала Трибуца на аварийное состояние фасада. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Калининградской области в своём телеграм-канале.

Проблему подняли в эфире регионального телеканала. В сюжете сообщалось, что входные арки и фасад строения находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. СК пояснил, что была также озвучена информация о падении фрагмента арки на несовершеннолетнего. Жители дома привели информацию о бездействии местных властей и управляющей компании.

«По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрия Канонерова для проверки сведений, изложенных в эфире телеканала, организована доследственная проверка, производство которой поручено следственному отделу по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СКР. В ходе проверки выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — говорится в сообщении.