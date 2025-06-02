Актёр Сергей Безруков открыл информационный стенд в Шоссейном (фото)

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Актёр Сергей Безруков открыл информационный стенд в посёлке Шоссейное. Об этом сообщила администрация Калининграда в своём телеграм-канале.

Власти сообщили, что кинозвезду пригласили на встречу в посёлок увлекающиеся историей ученики 56 школы. Они выяснили, что среди бойцов 79-го отдельного мотоциклетного батальона, который отличился в сражениях под Каршау, числился дед Безрукова. В 2024 году в Шоссейном в рамках проекта «Дороги русского солдата» установили информационный стенд. На нём увековечили имена красноармейцев.

«Безруков пообщался с ребятами, рассказал о своём деде, кавалере ордена Славы 3-й степени, медалей „За взятие Кёнигсберга“ и „За победу над Германией“, а также ордена Отечественной войны 1-й степени», — говорится в сообщении.

Фото: администрация Калининграда

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