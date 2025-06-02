В Калининградской области выявили превышение токсикологических показателей почвы

В Калининградской области выявили превышение токсикологических показателей почвы
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Сельское хозяйство

В Калининградской области выявили превышение химико-токсикологических показателей земель сельскохозяйственных назначений в трёх округах. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора в своём телеграм-канале.

В мае надзорный орган собрал 18 проб земель сельхозназначения. Почвенные образцы забрали в Гурьевском, Зеленоградском и Черняховском округах. 14 из них проверяли на химико-токсикологические показатели, оставшиеся — на агрохимические. По результатам исследования выявили повышенное содержание бенз(а)пирена, кадмия, свинца и мышьяка. При этом специалисты установили снижение плодородия почв. На это повлияло изменение содержания органического вещества, подвижного фосфора, уровня pH и обменного калия.

«Причиной ухудшения стало несоблюдение требований земельного законодательства при использовании участков. Правообладателям выданы предостережения о недопустимости нарушений», — говорится в сообщении надзорного органа.

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