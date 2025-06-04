Автомобилистов предупредили о перекрытии движения в Большом Исаково 6 июня (фото)

В пятницу, 6 июня, в Большом Исаково временно перекроют движение в связи с празднованием Курбан-байрама и проведением коллективной молитвы в мечети посёлка. Об этом сообщает администрация Гурьевского округа.

Движение будет перекрыто по ул. Кооперативной на участке от ул. Октябрьская до ул. Победы с 06:00 до 08:30. «Ожидается большое количество участников, поэтому на дорогах возможны заторы, — предупреждают власти муниципалитета. — Убедительная просьба к автовладельцам и жителям поселка Большое Исаково заранее планировать маршруты и время передвижения на личном и общественном автотранспорте, прокладывать маршрут, учитывая схему движения».