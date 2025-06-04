Горвласти обнаружили на одном из центральных проспектов ничейную камеру наблюдения (фото)

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Городские власти обнаружили на одном из центральных проспектов ничейную камеру видеонаблюдения. Об этом сообщила администрация Калининграда в своём телеграм-канале.

Устройство заметили на пересечение Советского проспекта и улицы Лейтенанта Яналова. Там установлен столб. На нём, помимо камеры, намотаны провода. В «Калининград-ГорТрансе», по словам властей, о владельцах ничего не знают.

«Это значит, что если хозяева коммуникаций, размещённых на городском имуществе без спроса, в ближайшее время не откликнутся, то их попросту срежут. Если это ваше имущество, то сообщите об этом: г. Калининград, 236039, ул. Киевская, 17; +7 (4012) 300-300, тел/факс: +7 (4012) 641-572», — сообщила администрация.

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Фото: администрация Калининграда

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