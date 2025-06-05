Циклон приносит дожди и грозы: погодный обзор на вторую половину недели

Над Калининградской областью сформировался циклон, который должен принести обильные осадки в четверг утром, а затем оставить в регионе умеренно-прохладную погоду. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг в утренние часы и вплоть до первой половины дня в Калининграде и области вероятны периодические дожди, а в центральной и восточной частях региона не исключены грозы. После полудня осадки должны прекратиться — ожидается переменная облачность или облачная с прояснениями погода. В Калининграде дневные температура составят +16...+20℃. Ветер днем и вечером западный/северо-западный, слабый/умеренный (2-7 м/с), при осадках на востоке в первой половине дня возможны шквалы. С позднего вечера четверга возможны периодические дожди, не исключены грозы.

В пятницу ночью ожидаются +12...+16℃, облачно с прояснениями. Днем в прибрежной зоне +18...+20℃, в Калининграде и области до +20...+23℃, переменная облачность/облачно с прояснениями, вероятны локальные кратковременные дожди с грозами преимущественно во второй половине дня и вечером. Ветер юго-западный, умеренный (3-9 м/с), при грозах возможны шквалы до 15-18 м/с.

По предварительным данным, выходные ожидаются умеренными и влажными. Днем в субботу и воскресенье температура воздуха в Калининграде и области составит около +19...+23℃ и +12...+15℃ ночью.