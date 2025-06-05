ГАИ: оказание услуг в отделении на ул. Борзова временно приостановили 5 июня

Предоставление гражданам государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Калининградской области на ул. Маршала Борзова, 58, временно приостановили из-за отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Приём юридических и физических лиц, подавших заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг, будет осуществлен в течение рабочего дня после возобновления подачи электроэнергии, либо в иное удобное время вне очереди. «Госавтоинспекция Калининградской области просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации», — добавили в пресс-службе.