На закупку «лежачих полицейских» в Калининграде выделили 7,5 млн рублей

На закупку «лежачих полицейских» в Калининграде выделили 7,5 млн рублей
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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На закупку «лежачих полицейских» в Калининграде выделили 7,5 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале «РТС-Тендер».

В течение 60 дней с даты заключения контракта подрядчику предстоит установить искусственные неровности по адресам Нарвская, 68А; Нарвская, 81-85А; Жукова, 4; Емельянова, 90; Богатырская, 7; Бассейная — Катина; Донского, 27; Озерная, 30; 3-го Белорусского фронта; Дзержинского, 48; В. Фермора, 1, 6А; Комсомольская, 21; Комсомольская, 7; Леонова, 4,6; Донского, 9,15; Колоскова, 12; Артиллерийская, 72; Барнаульская, д.8; Баграмяна, 26А; Солнечный бул. (Ген. Павлова), 14; Батальная, 11А; Карамзина, 7А; Шевцовой, 49, 66; Судостроительная, 21,23; Егорова — Согласия;

Установки будут выполнены из полимерно-песчаного композита. Заказчиком работ является МКУ ГДСР. Подрядчика планируется определить 19 июня.

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