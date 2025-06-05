44-летнего жителя области ждет суд по обвинению в финансировании экстремистов

В суд поступило уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, в ноябре 2021 года А., находясь на территории Полесского района Калининградской области, используя реквизиты своей банковской карты, осуществил перевод денежных средств на банковские счета, открытые в иностранном банке на имя организации, признанной экстремистской. Действия А. следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ как финансирование экстремисткой деятельности», — уточнили в суде.

Решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.