Прокуратура выявила нарушения на городских пляжах трех муниципалитетов области





Светлогорской межрайонной прокуратурой провела проверку исполнения законодательства о безопасности граждан на водных объектах. В результате были выявлены нарушения при организации мест купания на городских пляжах в Светлогорском, Пионерском и Янтарном городских округах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, на муниципальных пляжах должным образом не размещено спасательное оборудование, необходимая информация и запрещающие знаки, специально отведенные зоны для купания детей не оборудованы. Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Фото пресс-службы прокуратуры