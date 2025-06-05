Прокуратура выявила нарушения на городских пляжах трех муниципалитетов области

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Светлогорской межрайонной прокуратурой провела проверку исполнения законодательства о безопасности граждан на водных объектах. В результате были выявлены нарушения при организации мест купания на городских пляжах в Светлогорском, Пионерском и Янтарном городских округах. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, на муниципальных пляжах должным образом не размещено спасательное оборудование, необходимая информация и запрещающие знаки, специально отведенные зоны для купания детей не оборудованы. Устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Фото пресс-службы прокуратуры

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