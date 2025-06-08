Роскачество: мошеннические Telegram-боты «разыгрывают» миллион ко Дню России

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали рост активности ботов в Telegram в преддверии Дня России. Об этом говорится на сайте ведомства.



«Телеграм-боты распространяются по различным каналам, включая спам-рассылки, рекламу в социальных сетях и мессенджерах. Пользователям предлагается принять участие в „розыгрыше“ призов к празднику, а некоторые боты обещают миллион рублей в качестве выигрыша. Для участия в „розыгрыше“ боты запрашивают у пользователей их контакты, а затем под предлогом подтверждения личности или регистрации просят ввести код, полученный в сообщении или непосредственно в Telegram», — отмечают в сообщении.

Для дополнительной защиты эксперты рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию в настройках Telegram.