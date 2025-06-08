Калининградка лишилась более 1,6 млн после звонка от «сотрудника почты»

66-летняя жительница Калининграда потеряла более 1,6 млн руб. после звонка от мошенников. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.



Сотрудники полиции установили, что потерпевшей позвонил злоумышленник, который представился сотрудником почты, и предложил оформить доставку посылки до двери. В ходе оформления собеседник нагрубил ей и прервал разговор. Далее женщине позвонили якобы сотрудники «Роскомнадзора» и «Центробанка» и сообщили, что ей звонили мошенники и пытались получить доступ к ее банковскому счету. Третий звонок поступил от «сотрудника силовых структур».

Злоумышленник убедил женщину перевести свои накопления на указанный счёт под предлогом их проверки и сохранности. Мошенник требовал действовать незамедлительно, чтобы пенсионерке удалось избежать наказания за финансирование иностранного государства, в котором она якобы подозревается.

Следуя указаниям неизвестных, женщина перечислила личные сбережения в размере 1 685 000 рублей по предоставленным реквизитам. Через некоторое время потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Следователь ОМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.