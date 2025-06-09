Смищук о планах обустройства лесопарка на Донского: инфраструктура будет, но минимум (фото)

Благоустройство в лесопарке на улице Дмитрий Донского (находится напротив ЦПКиО) есть в планах у городских властей, однако инфраструктура в нём будет минимальной. Об этом «Новому Калининграду» сообщил и.о. руководителя «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрий Смищук.
Первое заметное благоустройство было проведено в лесопарке этой весной вдоль улицы Дмитрия Донского. В мэрии уточняли, что тротуар, пандус и отрезок велодорожки были построены застройщиком, возводившим жилой комплекс в районе перекрёстка с улицей Генерал-фельдмаршала Румянцева.
«У нас есть в планах создание концепции обустройства этих территорий, — пояснил Смищук. — К лескопаркам нет жёстких требований к наличию какой-то инфраструктуры, но, тем не менее, минимум её должен быть. Должны быть дорожки, какое-то освещение, лавочки, то есть самый минимум. Тем более здесь постоянно бегают спортсмены, а они всегда говорят, что плитка и бетон им не нравятся, они сами предлагают бегать по земле. Этот вопрос надо решить. Может быть, нужно сделать дорожки из деревянных настилов».
Смищук также подтвердил, что этой весной тяжёлая техника вывозила из парка поваленные деревья и пни, оставив глубокие колеи. Однако после этого грунт разровняли и дорожки снова стали ровными.
«Сейчас всё гораздо спокойнее, то есть зарастают уже места, где ездила техника, — добавил Смищук. — Травяной покров восстанавливается».
В начале апреля этого года лесопарковой зоне на улице Дмитрия Донского раскопали холм в районе бывшего кладбища для прокладки там пандуса. О том, что работы проводились за счёт застройщика, «Новому Калининграду» сообщил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов. При этом проект пандуса был согласован с городской администрацией.