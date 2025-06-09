Смищук о планах обустройства лесопарка на Донского: инфраструктура будет, но минимум (фото)

Смищук о планах обустройства лесопарка на Донского: инфраструктура будет, но минимум (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Благоустройство в лесопарке на улице Дмитрий Донского (находится напротив ЦПКиО) есть в планах у городских властей, однако инфраструктура в нём будет минимальной. Об этом «Новому Калининграду» сообщил и.о. руководителя «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрий Смищук.

Первое заметное благоустройство было проведено в лесопарке этой весной вдоль улицы Дмитрия Донского. В мэрии уточняли, что тротуар, пандус и отрезок велодорожки были построены застройщиком, возводившим жилой комплекс в районе перекрёстка с улицей Генерал-фельдмаршала Румянцева.

«У нас есть в планах создание концепции обустройства этих территорий, — пояснил Смищук. — К лескопаркам нет жёстких требований к наличию какой-то инфраструктуры, но, тем не менее, минимум её должен быть. Должны быть дорожки, какое-то освещение, лавочки, то есть самый минимум. Тем более здесь постоянно бегают спортсмены, а они всегда говорят, что плитка и бетон им не нравятся, они сами предлагают бегать по земле. Этот вопрос надо решить. Может быть, нужно сделать дорожки из деревянных настилов».

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Смищук также подтвердил, что этой весной тяжёлая техника вывозила из парка поваленные деревья и пни, оставив глубокие колеи. Однако после этого грунт разровняли и дорожки снова стали ровными.

«Сейчас всё гораздо спокойнее, то есть зарастают уже места, где ездила техника, — добавил Смищук. — Травяной покров восстанавливается».

В начале апреля этого года лесопарковой зоне на улице Дмитрия Донского раскопали холм в районе бывшего кладбища для прокладки там пандуса. О том, что работы проводились за счёт застройщика, «Новому Калининграду» сообщил главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов. При этом проект пандуса был согласован с городской администрацией.

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