В Калининградскую область не пустили 6,4 тонны зараженных абрикосов из Турции

В Калининградской области Россельхознадзором пресечен ввоз 6,4 т зараженных абрикосов из Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате досмотра продукции выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. Наличие карантинного объекта подтверждено экспертизой. В целях недопущения распространения карантинного объекта на территории РФ выпуск зараженных абрикосов в количестве запрещен. По решению собственника подкарантинная продукция направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание.