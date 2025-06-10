Калининградские таможенники не пустили в регион коллекционных «Покемонов» из Литвы

Сотрудники таможенного поста МАПП Советск задержали незадекларированные наборы коллекционных карточек «Покемон» из Литвы на общую сумму 1170 евро. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

Коробки с изображением известного мультипликационного персонажа таможенники обнаружили в багаже гражданки Литвы, постоянно проживающей в Калининградской области. Женщина следовала пешком через мост Королевы Луизы со стороны сопредельного государства и не стала подавать пассажирскую таможенную декларацию или сообщать о наличии у нее товаров, подлежащих декларированию. При этом, согласно имеющемуся у неё чеку, общая стоимость коллекционных карточек превысила разрешенную более чем в два раза.

Товар изъят, а в отношении гражданки Литвы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования. Таможенники напоминают, что физическое лицо может ввезти на таможенную территорию ЕАЭС товары без уплаты таможенных пошлин, налогов, в случае если их стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, а вес — не более 25 кг.