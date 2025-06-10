В Калининграде умер архитектор Сергей Гулевский

В Калининграде скончался архитектор Сергей Гулевский. О том, что его не стало в воскресенье, 8 июня, «Новому Калининграду» сообщили коллеги Сергея Александровича. В Калининградском региональном отделении Союза архитекторов России подтвердили, что Гулевский умер после продолжительной болезни.

«Как председатель Калининградского отделения Российского Союза архитекторов Сергей Гулевский был зачинателем многих интересных архитектурных конкурсов, — сообщили представители КОСАР. — Как председатель Экспертного совета Союза архитекторов Калининградского отделения и член областного Градостроительного совета всегда имел активную позицию, его отличали высокий профессионализм и принципиальность».

Сергей Гулевский был основателем и директором «Архитектурной мастерской 4+», которую часто отмечали на региональных и международных конкурсах. «Коллеги-архитекторы и все, кто его знал, запомнят человека неравнодушного, целеустремлённого, поглощённого профессией, которой он отдавал много сил и душевной энергии, — добавляют представители КОСАР. — Сергей Александрович был из круга людей, которые профессией живут. Он оставил о себе яркий след как архитектор и человек».

Прощание с Сергеем Гулевским пройдёт в среду 11 июня в 10:00 в храме Кирилла и Мефодия (проспект Мира, 132Б). Коллеги отмечают, что этот храм проектировало архитектурное бюро Гулевского.