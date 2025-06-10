В Калининграде умер архитектор Сергей Гулевский

В Калининграде умер архитектор Сергей Гулевский
Фото: Татьяна Мозжухина / Королевские Ворота

В Калининграде скончался архитектор Сергей Гулевский. О том, что его не стало в воскресенье, 8 июня, «Новому Калининграду» сообщили коллеги Сергея Александровича. В Калининградском региональном отделении Союза архитекторов России подтвердили, что Гулевский умер после продолжительной болезни.

«Как председатель Калининградского отделения Российского Союза архитекторов Сергей Гулевский был зачинателем многих интересных архитектурных конкурсов, — сообщили представители КОСАР. — Как председатель Экспертного совета Союза архитекторов Калининградского отделения и член областного Градостроительного совета всегда имел активную позицию, его отличали высокий профессионализм и принципиальность».

Сергей Гулевский был основателем и директором «Архитектурной мастерской 4+», которую часто отмечали на региональных и международных конкурсах. «Коллеги-архитекторы и все, кто его знал, запомнят человека неравнодушного, целеустремлённого, поглощённого профессией, которой он отдавал много сил и душевной энергии, — добавляют представители КОСАР. — Сергей Александрович был из круга людей, которые профессией живут. Он оставил о себе яркий след как архитектор и человек».

Прощание с Сергеем Гулевским пройдёт в среду 11 июня в 10:00 в храме Кирилла и Мефодия (проспект Мира, 132Б). Коллеги отмечают, что этот храм проектировало архитектурное бюро Гулевского.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter