Госдума приняла закон о создании национального мессенджера

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о создании национального мессенджера. Речь идёт об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых и коммерческих — в едином приложении, пишет «Интерфакс» во вторник, 10 июня.

Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Она должна соответствовать двум требованиям. Первое — быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование — обладать исключительным правом на программу, внесённую в реестр российского ПО.

Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, «это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций».

«Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг», — отметил глава комитета. Например, «с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов», добавил Боярский.

По словам первого зампредседателя комитета по информационной политике Антона Горелкина, «ни о каком запрете иностранных мессенджеров речь не идёт». Ближайшей аналогией он назвал китайскую систему для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ, эта норма начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Как уточняется, речь идёт о платформе Max от интернет-холдинга VK.