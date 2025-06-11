Калининградская продуктовая сеть планирует заняться выращиванием овощей

Продуктовая сеть «Спар-Калининград» рассматривает возможность покупки доли в локальных компаниях, занимающихся выращиванием корнеплодов, в частности картофеля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров ритейлера Олега Пономарева.

Переговоры о покупке 50%, по его словам, ведутся с несколькими производителями. С помощью инвестиций «сотен миллионов рублей» в локального производителя «Спар» рассчитывает решить проблему с нехваткой и дороговизной в сети овощей из «борщевого набора». Пономарев добавляет, что партнеры будут обеспечивать определённый объём производства, а сеть «Спар» — сбыт продукции.