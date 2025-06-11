В БФУ имени Канта прокомментировали размер зарплаты и.о. ректора

В БФУ имени Канта прокомментировали информацию о среднемесячной зарплате и.о ректора Максима Дёмина. В ответе пресс-службы университета на официальный информационный запрос «Нового Калининграда» говорится, что зарплату Дёмину устанавливает Министерство науки и высшего образования России.

«Ежемесячная зарплата руководителя университета устанавливается не самой организацией, а её учредителем — Министерством науки и высшего образования России. В соответствии с договором Министерства с Дёминым М.В., зарплата составляет 462,4 тыс. рублей ежемесячно до вычета НДФЛ. Максим Дёмин занимается исключительно исполнением обязанностей ректора, не имея никакой иной трудозанятости в университете, не имеет дохода ни от научной, ни от преподавательской деятельности», — пояснили в университете.

В вузе отметили, что среднемесячный доход и.о. ректора рассчитывается на основании установленной методики, учитывающей премиальные начисления и перерасчёты, связанные с командированиями.

«Указываемая в СМИ сумма не корректна, поскольку не является ежемесячной зарплатой ректора, — добавили в БФУ. — В 2024 году Максим Демин пребывал в должности и.о. ректора только 4 полных месяца. В декабре 2024 года он был премирован Министерством науки и высшего образования РФ по результатам выполнения университетом годовых показателей. Таким образом, среднемесячный заработок и.о. ректора Максима Демина в 2024 году был рассчитан с учётом премии, распределенной на 4 месяца. Размер премии, также как и уровень зарплаты, определяется Министерством науки и высшего образования РФ».

Напомним, что в конце мая текущего года издание «Руград» подсчитало, что среднемесячная зарплата и. о. ректора БФУ им. Канта Максима Дёмина оказалась почти самой высокой среди руководителей федеральных университетов, составив 850,1 тыс. рублей. Журналисты отметили, что зарплата бывшего ректора БФУ Александра Федорова в 2023 году была ниже (662 тыс. руб. в месяц).