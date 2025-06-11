Депутаты одобрили введение матподдержки работникам культуры в округах региона

Депутаты одобрили введение матподдержки работникам культуры в округах региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Комитет по социальной политике, спорту, образованию и здравоохранению Заксобрания одобрил введение материальной поддержки работникам учреждений культуры, подведомственных муниципалитетам Калининградской области. Законопроект рассмотрели на заседании 11 июня.

Документ представила министр социальной политики региона Анжелика Майстер. Инициатива подразумевает компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг для работников культуры, которые проживают в округах, в размере 2088 рублей. Ранее такая норма действовала для учреждений в муниципалитетах, подведомственных правительству Калининградской области. По словам Майстер, решение об изменении положения в Социальном кодексе региона приняли в конце августа 2024 года, так как прежняя мера была не востребована из-за того, что учреждения культуры в районах подчиняются местным администрациям.

Министр соцполитики пояснила, что под действие поправок попадут 588 человек, проживающих в округах. На выплаты региональные власти готовы направить более 7,36 млн рублей. Эту сумму, по её словам, предусмотрели при внесении изменений в закон о бюджете Калининградской области на 2025 год. Выплаты компенсаций планируется начать уже с 1 июля.

«Все предлагаемые меры будут действительно способствовать удобству получения мер социальной поддержки, и, скажем так, принцип определённой справедливости для работников культуры муниципальных учреждений здесь будет установлен. Мы считаем, что это позволит позаботиться об этой очень важной сфере, работающей на селе, в муниципальных образованиях», — подытожила Анжелика Майстер.

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