Комитет Заксобрания поддержал введение бесплатной юрпомощи для многодетных

Комитет Законодательного собрания Калининградской области поддержал введение бесплатной юридической помощи для многодетных семей. Решение приняли на заседании 11 июня.

Докладчиком выступил председатель комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту Дмитрий Киселёв. По его словам, документ разработали члены профильного комитета. Так, 1 апреля 2025 года на федеральном уровне вступили в силу изменения в закон о бесплатной юридической помощи, куда добавили категорию многодетных семей.

Нынешним законопроектом предусмотрено, что эту помощь будут получать семьи с тремя и более детьми, пока старший ребёнок не достигнет совершеннолетия или 23-х лет в случае обучения в образовательной организации. Члены комитета единогласно проголосовали за его вынесение на заседание и рекомендовали Заксобранию принять документ сразу в двух чтениях.