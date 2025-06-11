Администрацию Зеленоградского округа обязали оборудовать в поселках пожарные водоемы

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Прокуратура Зеленоградского района провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности на территории муниципального округа. В результате на администрацию возложена обязанность оборудовать в поселках противопожарное водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в поселках муниципального округа не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения, что создает угрозу безопасности граждан, имущества и причинения вреда. Прокуратура района обратилась в суд с иском к администрации муниципального округа о возложении обязанности оборудовать противопожарное водоснабжение. Судом исковые требования прокурора удовлетворены», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, в администрации Зеленоградского муниципального округа корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили, что вопрос с противопожарным водоснабжением поселков решается. В рамках соответствующей муниципальной программы всего предстоит обустроить пожарные водоемы в 15 населенных пунктах, при этом в пяти из них работы будут завершены уже до конца этого года. Сроки выполнения работ в остальных поселках зависят от финансирования: создание пожарных водоемов — процесс довольно дорогостоящий, отметили в администрации. Тем не менее власти округа планируют полностью закрыть вопрос с противопожарным водоснабжением поселков в течение ближайших трех-четырех лет.

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