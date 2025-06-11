В регионе сократилось число семей, состоящих на учёте нуждающихся в жилье

В Калининградской области в 2024 году оказалось 20 782 семьи, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях. Об этом сообщает Калининградстат.

В 2023 году число таких семей составило 21 256, в 2022 - 21 571. По сравнению с 2014 годом (23 995 семей) их количество снизилось на 13,4%.

При этом семей, получивших жилые помещения, в 2024 году оказалось меньше, чем ранее, - 324. Годом ранее жильё получили 496 семей, в 2022 - 446. В 2014 году их количество составляло 895, в 2015 - 1186. Всего в России в 2024 году жилые помещения получили 88 тысяч семей.