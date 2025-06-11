С начала года из Калининградской области вывезли за рубеж 315 домашних животных

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С начала года региональное Управление Россельхознадзора оформило ветеринарные сертификаты, по которым 315 домашних питомцев совместно с их владельцами выбыли с территории Калининградской области за пределы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Среди вывезенных животных 204 собаки, 110 кошек и один хорек. Питомцы отправились вместе с хозяевами в такие страны, как Германия, Польша, Сербия, Израиль, Венгрия, Франция, Грузия, Испания, США, Таиланд и другие государства. Перед отправкой все животные прошли ветеринарный осмотр. Владельцы представили ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение вакцинаций от бешенства и других инфекционных заболеваний, а также обработок от паразитов», — уточнили в Россельхознадзоре.

Как напомнили в ведомстве, при планировании путешествия за границу стоит заблаговременно изучить правила ввоза животных, так как в разных странах существуют свои особенности и требования. В частности, страны Европейского союза, а также Молдавия, Турция и Швейцария требуют предоставления сертификата, подтверждающего наличие у животного достаточного титра антител к вирусу бешенства. При этом соответствующий анализ должен быть проведен не ранее, чем через 30 дней после вакцинации, и не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемой даты въезда на территорию ЕС, включая транзит.


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