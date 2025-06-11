Средняя ставка по годовым вкладам в России опустилась ниже 18% впервые с конца сентября 2024 года. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Финуслуги».

При расчёте специалисты использовали вклады на 100 тыс. рублей без специальных условий. Отмечается, что ставки продолжают снижаться. Это связано с тем, что Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20%.

«По состоянию на 11 июня 2025 года средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 19,02%, по полугодовым вкладам — 18,38%, по годовым вкладам — 17,52%. По трехмесячным вкладам без специальных условий максимальная ставка составляет 21%, по полугодовым — 20%, по годовым — 20%. Минимальные — 17,2%, 17% и 15% соответственно», — говорится в сообщении.