Средняя ставка по годовым вкладам в России опустилась ниже 18%

Средняя ставка по годовым вкладам в России опустилась ниже 18%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Банки и финансы

Средняя ставка по годовым вкладам в России опустилась ниже 18% впервые с конца сентября 2024 года. Об этом сообщили эксперты финансового маркетплейса «Финуслуги».

При расчёте специалисты использовали вклады на 100 тыс. рублей без специальных условий. Отмечается, что ставки продолжают снижаться. Это связано с тем, что Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 20%.

«По состоянию на 11 июня 2025 года средняя ставка по трехмесячным вкладам составила 19,02%, по полугодовым вкладам — 18,38%, по годовым вкладам — 17,52%. По трехмесячным вкладам без специальных условий максимальная ставка составляет 21%, по полугодовым — 20%, по годовым — 20%. Минимальные — 17,2%, 17% и 15% соответственно», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter