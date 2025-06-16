Прохлада возвращается: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей Калининграда и области ждёт возвращение прохладной погоды. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Дневные температуры ждём на 2-3°C ниже климатической нормы, при этом ощущаемую температуру будет снижать порывистый градиентный ветер, так что одеваться придётся явно теплее, чем на эти выходные», — говорится в сообщении.

Ближе к полудню понедельника к региону подойдёт холодный атмосферный фронт: у побережья и запада начнёт уплотняться облачность среднего яруса, усилится западный/северо-западный ветер с порывами до 10-14 м/с, после полудня на побережье и западе похолодает до +14...+16°C, будет облачно с прояснениями. В Калининграде к обеду потеплеет до +24...+26°C, после чего в районе 13-14 часов также пройдёт холодный фронт с облачностью и порывистым ветром до 12-14 м/с, похолодает до +15...+17°C. На востоке региона (Черняховский, Неманский, Гусевский, Правдинский, Озёрский, Нестеровский, Краснознаменский районы) днём воздух успеет прогреться до жарких +27...+29°C, холодный фронт пройдёт около 15-16 часов. После обеда (около 14-17 часов) в Калининграде, на западе и побережье также возможен умеренный дождь, на востоке области осадки ожидаются около 17-20 часов. После заката облачно с прояснениями и без осадков.

Во вторник ночью +12...+15°C, облачно с прояснениями и без осадков. Днём в прибрежной зоне +14...+16°C, в Калининграде и области +17...+19°C (местами до +20°C), переменная облачность и без осадков. Ветер западный/северо-западный, ночью в Калининграде и области слабый/умеренный (2-7 м/с), с утра до вечера свежий (7-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с, на побережье в течение всех суток сильный (8-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с.

В среду ночью +12...+16°C, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Днём в прибрежной зоне +14...+16°C, в Калининграде и области до +17...+19°C (местами до +20°C). С утра до вечера ожидается переменная облачность, местами вероятны небольшие кратковременные дожди, вечером переменная облачность и без осадков. Ветер ночью юго-западный, в Калининграде и области слабый (2-6 м/с), на побережье умеренный (4-9 м/с). С утра до вечера ветер западный/северо-западный, свежий (6-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с.

В четверг регион окажется в тыловой части циклонической депрессии, центр которой сместится на Европейскую часть России — в область «хлынут» ещё более холодные воздушные массы с севера Атлантики, вследствие чего днём воздух не прогреется выше +15...+17°C, сохранится порывистый северо-западный ветер, высока вероятность локальных кратковременных дождей.

«В самом конце грядущей недели есть шанс на погодное дежавю в виде очередной волны сухой и тёплой погоды к выходным благодаря выходу ядра азорского антициклона к центральной Европе и Прибалтике. Предварительно уже в пятницу осадки могут прекратиться, ветер стихнет. Если расчёты моделей существенно не изменятся, то на следующие выходные днём может потеплеть до комфортных +20...+23°C и выше, при этом в зоне высокого давления должно быть сухо, солнечно и спокойно», — добавили в паблике, предупредив, что прогноз будет корректироваться.