В Калининградской области «смертность» бизнеса оказалась минимальной в СЗФО

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Показатель «смертности» бизнеса в Калининградской области в 2024 году оказался минимальным в Северо-Западном федеральном округе. Об этом говорится в ежегодном докладе о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области.

«Соотношение ликвидированных (1659) и созданных (1621) предприятий и организаций в 2024 году имеет незначительное отклонение (2,2%), тогда как в 2023 году это соотношение составляло 30,2% — количество ликвидированных компаний в 1,4 раза превышало число вновь созданных. Таким образом „смертность“ калининградского бизнеса снизилась до 0,28%», — отмечается в докладе.

Подчеркивают, что в 2024 году количество ликвидированных коммерческих предприятий в субъектах РФ уменьшилось по сравнению с 2023 годом на 20%, до 203 тысяч. Число открытых компаний за год сократилось в меньших масштабах — на 11%. В связи с этим «рождаемость» компаний впервые с 2015 года превысила «смертность».

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