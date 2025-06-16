55% калининградских бизнесменов отметили увеличение административной нагрузки

54,8% калининградских предпринимателей по итогам 2024 года отметили, что административная нагрузка на бизнес увеличилась. Об этом говорится в ежегодном докладе о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области.



«В оценках объема административной нагрузки по сравнению с 2023 годом, когда больше половины предпринимателей говорили о росте административной нагрузки, отмечаем, что в этой составляющей бизнес-представители для себя облегчений в 2024 году не заметили — административная нагрузка на бизнес была и остается значительной», - подчёркивают в докладе.

У 35,5% предпринимателей административная нагрузка на бизнес в 2024 году превысила 20% от выручки. В докладе подобную нагрузку называют «очень весомой». «Такая большая величина административной нагрузки на предприятие может быть связана не только с ростом налогов, обязательных платежей и других административных затрат, но и со снижением объема выручки предприятий», — отмечают в исследовании.