55% калининградских бизнесменов отметили увеличение административной нагрузки

Все новости по теме: Бизнес

54,8% калининградских предпринимателей по итогам 2024 года отметили, что административная нагрузка на бизнес увеличилась. Об этом говорится в ежегодном докладе о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области.

«В оценках объема административной нагрузки по сравнению с 2023 годом, когда больше половины предпринимателей говорили о росте административной нагрузки, отмечаем, что в этой составляющей бизнес-представители для себя облегчений в 2024 году не заметили — административная нагрузка на бизнес была и остается значительной», - подчёркивают в докладе.

У 35,5% предпринимателей административная нагрузка на бизнес в 2024 году превысила 20% от выручки. В докладе подобную нагрузку называют «очень весомой». «Такая большая величина административной нагрузки на предприятие может быть связана не только с ростом налогов, обязательных платежей и других административных затрат, но и со снижением объема выручки предприятий», — отмечают в исследовании.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter