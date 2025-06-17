Администрацию Зеленоградского округа обязали реконструировать участок дороги (фото)

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Фото: Telegram-канал прокуратуры Калининградской области

Суд обязал администрацию Зеленоградского округа реконструировать участок автомобильной дороги Светлый — Приморск. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По поводу ненадлежащего состояния дорожного полотна в прокуратуру Зеленоградского района обратился местный житель. Сотрудники ведомства провели проверку. В ходе обследования были выявлены повреждения, устранение которых, как отмечается, возможно только путём проведения реконструкции.

«По данному факту прокурор района внёс представление главе администрации муниципального округа, однако нарушения не устранены. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию обязанности провести реконструкцию указанного участка дороги», — сообщили в прокуратуре.

Судом требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура намерена проконтролировать его исполнение.

Получить оперативный комментарий администрации муниципалитета редакции не удалось.

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