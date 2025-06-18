Горвласти намерены запустить программу по ремонту контейнерных площадок

В Калининграде намерены запустить отдельную программу по ремонту контейнерных площадок ТКО. Планами на этот счёт во вторник, 17 июня, поделилась с журналистами глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Чиновница пояснила, что это благоустройство (замощение площадок и подходов к ним, покупка новых контейнеров и навесов над ними) ранее касалось лишь контейнерных площадок, находящихся на муниципальной земле, либо на земле неразграниченной формы собственности.

«Большинство площадок для сбора и накопления твердых коммунальных отходов — это площадки, которые находятся на придомовой территории, потому что действующее законодательство обязывает иметь площадки для сбора мусора на земельных участках под многоквартирными домами. Мы сегодня артикулировали, что на 2026-й год будем предлагать нашим депутатам горсовета запустить такую же программу, как по ремонту дворовых территорий».

Далее Дятлова пояснила, что программа ремонта дворовых территорий касается ремонта всего двора, а ремонт контейнерной площадки требует куда меньшей суммы. По её словам, это станет подпрограммой уже действующей программы. Таким образом, контейнерную площадку теперь смогут отремонтировать отдельно от двора.

«Порядок нужно наводить везде, но не все жильцы готовы самостоятельно финансово это обеспечивать. И больше всего жалоб именно на площадки, которые находится на территории многоквартирных домов».

Ремонт площадок будет проводиться при пятипроцентном софинансировании жителей.