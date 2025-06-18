Таможня не пустила в регион 26 морских кораллов из Шарм-эш-Шейха (фото)

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В аэропорту Храброво таможенники обнаружили 26 морских кораллов без разрешительных документов у россиянки, прибывшей из египетского Шарм-эш-Шэйха. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Женщину остановили на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины в ее багаже инспекторы нашли окаменелости неправильной формы, схожие с кораллами. Туристка пояснила, что собрала «сувениры» на одном из египетских пляжей и не знала о таможенных правилах.

Экспертиза установила, что образцы представляют собой фрагменты природных кораллов отряда Мадрепоровые. Уточняется, что кораллы относятся к видам, оборот которых регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенцией СИТЕС). При перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС подлежат обязательному письменному декларированию с представлением в таможенный орган разрешительных документов.

Возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Фото: пресс-служба таможни

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