Администрацию Гвардейского округа обязали ограничить доступ к аварийному дому (фото)

По иску прокуратуры Гвардейского района будет ограничен доступ к аварийному зданию в посёлке Ровное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жилой дом, находящийся в собственности Гвардейского округа, признан аварийным и расселен, а его эксплуатация прекращена. При этом объект не огорожен, имеет разрушения фундамента и фасада, к нему открыт свободный доступ через дверные и оконные проемы, что может представлять угрозу для населения.

Прокуратура района вносила представление главе администрации муниципального округа, однако нарушения не были устранены. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию обязанности выполнить работы по ограничению доступа к зданию.

Исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.