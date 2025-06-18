Водоканал заказал техприсоединение очистных на Балтшоссе за 416 млн рублей

Водоканал заказал техприсоединение очистных на Балтшоссе за 416 млн рублей
Расположение очистных сооружений в границах Калининграда. Изображение: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Все новости по теме: Госзакупки

Областной Водоканал заказал техническое присоединение очистных сооружений на Балтийском шоссе в Калининграде за 416 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Контракт на работу госпредприятие региона заключило с акционерным обществом «Региональная энергетическая компания». Её руководителем является Олег Ребров. Мероприятия по технологическому присоединению необходимо провести в течение трёх лет. Очистные сооружения расположены на участке с кадастровым номером 39:15:111201:76 по адресу: Балтийское шоссе, 127.

«Закупка нужна для выполнения реконструкции объекта, связанной с увеличением его производительности. Как следствие — улучшение качества предоставляемых услуг населению, и сохранение экологии региона в целом», — пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе госпредприятия.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter