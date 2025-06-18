Водоканал заказал техприсоединение очистных на Балтшоссе за 416 млн рублей

Областной Водоканал заказал техническое присоединение очистных сооружений на Балтийском шоссе в Калининграде за 416 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Контракт на работу госпредприятие региона заключило с акционерным обществом «Региональная энергетическая компания». Её руководителем является Олег Ребров. Мероприятия по технологическому присоединению необходимо провести в течение трёх лет. Очистные сооружения расположены на участке с кадастровым номером 39:15:111201:76 по адресу: Балтийское шоссе, 127.

«Закупка нужна для выполнения реконструкции объекта, связанной с увеличением его производительности. Как следствие — улучшение качества предоставляемых услуг населению, и сохранение экологии региона в целом», — пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе госпредприятия.