«Водоканал» сообщил о скором улучшении качества водоснабжения в Янтарном

В Янтарном в ближайшее время должно улучшиться качество водоснабжения. Об этом в четверг, 19 июня, сообщила пресс-служба калининградского «Водоканала», опубликовав информацию о бурении новой скважины.

«Бригада областного „Водоканала“ пробурила скважину глубиной 72 метра, — уточнили в пресс-службе предприятия. — Она улучшит качество водоснабжения для жителей поселка Янтарный. Буровая установка на базе автомобиля КАМАЗ создаёт скважины вращательно-роторным методом. Вода поднимается в станцию водоподготовки напрямую из водоносного горизонта при помощи скважинного погружного насоса. Этот насос опускается на заданный техническими параметрами готовой скважины уровень, гарантируя стабильную подачу воды даже с больших глубин».

На предприятии напомнили, что сети водоснабжения и водоотведения Янтарного округа «Водоканал» принял в эксплуатацию в 2022 году.